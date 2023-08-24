أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، موعد تكليف أداء الخدمة العامة، لدفعة «101» من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وذلك بداية من أكتوبر المقبل، كما حددت الوزارة موعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتكليف أداء الخدمة العامة، والمجالات المطلوبة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

رابط وخطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

1- أتاحت وزارة التضامن الاجتماع، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تسجيل نموذج مكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العامة، وذلك عبر هذا الرابط.

2- تسجيل الاسم.

3- تسجيل رقم المرور.

4- إدخال عدد من البيانات والأوراق المطلوبة، بداية من 3 سبتمبر المقبل، والتي تتمثل في:

- صورة من البيانات الذي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.

- 3 صور شخصية.

التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم للتسجيل

5- يقوم المتقدم لأداء الخدمة العامة، يستوفي الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به، وهو ما بين المجالات التالية:

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برامج «وعي، فرصة، تكافل وكرامة، المشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوى».

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- قطاعات رعاية الأيتام والمسنين.

- الأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية أن يقوم المكلفين بأداء الخدمة العامة، بالتوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، بداية من 3 سبتمبر المقبل.