5 ملفات على طاولة جلسات «المحور السياسي» في الحوار الوطني اليوم

يستكمل الحوار الوطني، اليوم الأحد، الجلسات العامة النقاشية لملفات وقضايا المحور السياسي، لاستكمال ما تبقى منها قبل إرساله إلى الجلسات التخصصية التي تعيد صياغة هذه المقترحات والتوصيات لإعادتها مرة أخرى إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد اليوم 3 جلسات خاصة بلجنتي «الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة باللجنتين المندرجتين بين لجان المحور السياسي، كالتالي:

لجنة الأحزاب السياسية

تناقش لجنة الأحزاب السياسية اليوم 4 ملفات مهمة، في جلستي متتاليتين، الأولى من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء، والجلسة الثانية من الساعة 4 وحتى 7 مساء، كالتالي:

- قانون الأحزاب السياسية.

- الدمج والتحالفات الحزبية.

- الحوكمة المالية والإدارية.

- دور لجنة الأحزاب.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، اليوم، ملف دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وذلك في جلسة من الساعة 4 وحتى 7 مساء، بالتوازي مع الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية.