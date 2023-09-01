الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان على رأس مناقشات المحور السياسي الأحد

يستعد الحوار الوطني لاستكمال الجلسات النقاشية في الثلاثة محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، إذ تبدأ الجلسات بالمحور السياسي، الأحد المقبل، والذي من المقرر أن يناقش عددًا من الملفات المهمة في باقي لجان المحور.

جلسات المحور السياسي

وتناقش جلسات المحور السياسي ملفات 3 لجان، في عدد من الجلسات التي تنطلق جميعها في يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

لجنة الأحزاب السياسية

- تبدأ أولى جلسات لجنة الأحزاب السياسية من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء؛ لمناقشة ملفات «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب».

- ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

- تنطلق جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الساعة 4 مساء إلى 7 مساء؛ لمناقشة ملفات «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».

ويستكمل الحوار الوطني مناقشة ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة، وإرسال التوصيات والمقترحات إلى الجلسات التخصصية لإعادة صياغتها وعرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.