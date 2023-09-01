4 ملفات تناقشها لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني الأحد المقبل

تستكمل لجنة الأحزاب السياسية، المندرجة تحت لجان المحور السياسي، مناقشاتها في الجلسات العامة للحوار الوطني، الأحد المقبل، الموافق 3 سبتمبر المقبل.

وتناقش اللجنة بجلسات المحور السياسي، عددا من الملفات، المقسمة على جلستين، الأولى تبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء، والثانية من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساء، إذ يتم مناقشة الملفات التالية:

ملفات لجنة الأحزاب السياسية

- قانون الأحزاب السياسية.

- الدمج والتحالفات الحزبية.

- الحوكمة المالية والإدراية.

- دور لجان شؤون الأحزاب.

ومن جانه، أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية البدء في صياغة مخرجات الحوار الوطني لما تشكله من رؤية سياسية خالصة، اجتمعت على طرحها القوى السياسية وأصحاب الخبرات بهدف دعم ركائز الجمهورية الجديدة.

جدول الأسبوع المقبل

ويستكمل الحوار الوطني جلساته العامة في الثلاثة محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي» بداية من الأحد المقبل 3 سبتمبر وحتى الخميس 7 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.