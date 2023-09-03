خطوات استخراج قرار وصاية وإعلام وراثة.. اعرف الشروط والتفاصيل

يبحث كثير من المواطنين بعد وفاة رب الأسرة، عن الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من تحديد الميراث بين الإخوة والأبناء، والمستندات المطلوبة لعمل ذلك، والتي لا يستطيع الورثة الاطلاع أو الحصول على أي ممتلكات دونها.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الخطوات والأوراق المطلوبة لعمل إعلام وراثة، كما يلي.

طلب لمحكمة الأسرة

عمرو عبدالسلام، المحامي والخبير القانوني، قال إنّ طالب الوصية وصاحب الصفة يتقدم بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية «محكمة الأسرة» التابعة لمحل سكنه، ويرفق بالطلب شهادة الوفاة، وصورة بطاقة «الرقم القومي» للمتوفى، وصورة من شهادات ميلاد القُصر، إذا كان من القُصر من زاد عن 16 عاما، ويتم تقديم صورة من كارنية الدراسة الخاص به أو صورة بطاقته، وتكون معه أصول المستندات احتياطيا للاطلاع عليها وإعطائها له مرة أخرى.

إيداع نصيب القُصر في البنك

وأضاف عبدالسلام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يتم تحديد جلسة لصدور قرار الوصاية، ويختلف موعد الجلسة من محكمة إلى أخرى، وغالبًا يكون في خلال 3 أسابيع أو شهر، يصدر بعدها القرار ثم يستطيع الطالب للوصاية أن يحصل على صورة منه، بعدها يتم تحديد جلسة أخرى لفحص تركة المتوفي وتحديد نصيب القُصر وتجنيبه، وغالبًا ما يتم إيداع نصيب القُصر في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية عنهم بعد بلوغ القاصر سن الرشد، أو صدور إذن للوصي بالصرف من القاضي المُختص.