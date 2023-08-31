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أفضل شهادة بالدولار في البنك الأهلي.. أربح 225 دولاراً شهريًا

كتب:

محمد سيف
09:39 م | الخميس 31 أغسطس 2023
شهادات بالدولار

شهادات بالدولار

يكثر الطلب على الشهادات الدولارية المقدمة من البنوك الحكومية، خاصة البنك الأهلي المصري، الذي طرح شهادة «الأهلي فوراً» بالدولار، بفائدة 9% سنويًا، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات، بفائدة 27%، والحد الأدنى لشهادة الأهلي فورًا 1000 دولار، وتحتسب الأرباح في اليوم التالي لشراء الشهادة.

أربح 7 آلاف جنيه شهريًا

في حالة فتح شهادة الأهلي فوراً بمبلغ 10 ألاف دولار، فإن عائد الربح السنوي سيكون 2700 دولار، وبالتالي يكون هامش الربح الشهري 225 دولاراً، أي ما يعادل 7 ألاف جنيه شهرياً وهي فرصة مضمونة للاستثمار.

مميزات شهادة الأهلي فورًا بالدولار

- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري

- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن اصدار المنتج.

- احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يصرف العائد مقدما 'بالكامل' عن مدة الشهادة بالجنيه المصري سيتم إضافة عائد الشهادة يوم العمل التالي بالمعادل بالجم بسعر الصرف في تاريخ اصدار الشهادة

شراء شهادة الأهلي فورا

- يمكن الشراء من خلال: موقع البنك- الانترنت البنكي- خدمة الأهلي فون

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة

- الحد الأدنى للشراء1000 دولار أمريكي

- المدة 3 سنوات سعر العائد27% دولار

- 9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري)

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.