أفضل شهادة بالدولار في البنك الأهلي.. أربح 225 دولاراً شهريًا
كتب:
محمد سيف
09:39 م | الخميس 31 أغسطس 2023
شهادات بالدولار
يكثر الطلب على الشهادات الدولارية المقدمة من البنوك الحكومية، خاصة البنك الأهلي المصري، الذي طرح شهادة «الأهلي فوراً» بالدولار، بفائدة 9% سنويًا، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات، بفائدة 27%، والحد الأدنى لشهادة الأهلي فورًا 1000 دولار، وتحتسب الأرباح في اليوم التالي لشراء الشهادة.
أربح 7 آلاف جنيه شهريًا
في حالة فتح شهادة الأهلي فوراً بمبلغ 10 ألاف دولار، فإن عائد الربح السنوي سيكون 2700 دولار، وبالتالي يكون هامش الربح الشهري 225 دولاراً، أي ما يعادل 7 ألاف جنيه شهرياً وهي فرصة مضمونة للاستثمار.
مميزات شهادة الأهلي فورًا بالدولار
- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري
- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن اصدار المنتج.
- احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يصرف العائد مقدما 'بالكامل' عن مدة الشهادة بالجنيه المصري سيتم إضافة عائد الشهادة يوم العمل التالي بالمعادل بالجم بسعر الصرف في تاريخ اصدار الشهادة
شراء شهادة الأهلي فورا
- يمكن الشراء من خلال: موقع البنك- الانترنت البنكي- خدمة الأهلي فون
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.
يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة
- الحد الأدنى للشراء1000 دولار أمريكي
- المدة 3 سنوات سعر العائد27% دولار
- 9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري)