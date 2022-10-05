«الوطن» تنفرد بصورة من إعلام وراثة الفنان سمير صبري.. ليس له أبناء

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، إشهاد وفاة ووراثة، بناءً على الطلب المُقدم من أيمن إبراهيم مصطفى كامل، حفيد عم الفنان الراحل سمير صبري، للحصول على «إعلام وراثة» للفنان الراحل، الذي وافته المنية يوم 22 مايو الماضي.

بالأسماء.. 5 ورثة شرعيين لـ سمير صبري

وأفادت الدائرة 22 التي عُقدت يوم 7 سبتمبر الماضي، بأنّ ورثة الفنان الراحل سمير صبري، ينحصرون في «أولاد أبناء عمومه»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

وذكرت وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، التي حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منها، أنّ «هؤلاء الخمسة هم الورثة الشرعيون، من غير وارث له سوى من ذكر، وتوزع الأنصبة كالتالي، نصيب أبناء ابن العم لأبوين، هو كل التركة بالسوية بينهم».

تفاصيل الجدل حول تركة سمير صبري

وكانت الأسابيع الماضي، قد شهدت جدلًا واسعًا حول، الوريث الشرعي للفنان سمير صبري، في ظل تداول روايات حول وجود ابن له يعيش بالخارج طوال حياته، وهو ما نفته وثيقة إشهاد الوفاة والوراثة.