هل يشترط تقديم إعلام وراثة لتصرف الأم معاش الأبناء القصر؟.. «التأمينات» ترد

هل يشترط تقديم إعلام وراثة لصرف الأم معاش أبنائها القصر بعد وفاة والدهم؟.. سؤال استقبلته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، أجابت عنه بشكل تفصيلي، إذ أكدت أنه عند وفاة الأب تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية.

وأوضحت أنه في حالة عدم تواجد الأم، يجرى الصرف إلى الولي الشرعي، فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيا.

الانتفاع بخدمات التأمين الصحي

وأشارت الهيئة إلى أن الأرملة تنتفع بخدمات التأمين الصحي لصاحب المعاش المتوفى، إذا أبدت الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق في المعاش لصالح التأمين الصحي.

المستحقون للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه

وأشارت إلى أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا لنصيب كلا منهم، كما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، لافتة إلى أن المستحقين يقصد بهم كل من الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات والوالدين، الإخوة والأخوات.