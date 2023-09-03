نواب الدقهلية يطالبون وزير الري بإقامة أسوار على الترع لحماية الأطفال

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمي المياه بمحافظة الدقهلية، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، والتقى العاملين بالإدارة.

وخلال اللقاء، أشار «سويلم» إلى ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكل المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفي لعام 2023 على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية، لافتًا إلى أنَّه تمّ وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوي 2023 والموسم الصيفي المقبل 2024 لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين بكل المحافظات.

توفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالدقهلية

وخلال اللقاء، تمّ مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضي، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال، ونقل الإشراف الإداري لعدد من قطع الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال انتهاء الحاجة لهذه الأراضي لأغراض الري.

كما التقى «سويلم»، عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقي الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجاري المائية، وأعرب المزارعون عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة.

إزالة التعديات على الترع والمساقي وتطهيرها

واستمع وزير الري، إلى كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط، موجهاً لقيادات الوزارة ولأجهزة الري بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائي على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقي وتطهيرها حال الاحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكواهم.

وعلى صعيد آخر، تفقد «سويلم» مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية والتقي بالعاملين بالإدارة، مؤكّدًا ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كل العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين.

وأشار إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع.