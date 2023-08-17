«الري» توجه بإعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه بالترع والمساقي

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائي بالمحافظات، وجرى استعرض إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط، بالإضافة إلى مهام التوجيه المائي والمتمثلة في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قطاع تطوير الري وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.

كما استعرض دور إدارات التوجيه المائي في تنفيذ خطة التحول من الري بالغمر إلى الحديث، من خلال قيام التوجيه المائي بحصر الزمامات التي تستخدم أنظمة الري الحديث بمعرفة الروابط، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الاجهزة المعنية للتوعية بأهمية الرى الحديث، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين أصحاب تجارب الري الحديث ذات العائد المادي الكبير على المزارعين بما يسهم في زيادة مساحات الري الحديث.

ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي في تقديم الدعم الفني

ووجه بضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديث بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.

وفى ضوء توجيهاته خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم بتكثيف مجهودات التوجيه المائي في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث، استعرض الوزير ما قامت به إدارة التوجيه المائي مؤخرا من مجهودات.