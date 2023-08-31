«الري» تنفذ خطة معالجة 21 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي يوميا

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن خطة لمشروعات إعادة استخدام المياه تنفذها لزيادة الموارد المائية في ظل محدودية الموارد وثبات حصة مصر من النيل.

«الري»: الخطة تهدف لحقيق الأمن الغذائي في مناطق الدلتا الجديدة وسيناء

أوضحت الوزارة في تقرير لها أنها تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة تلك التحديات المائية الناتجة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الصالحة لإعادة الاستخدام، والتي يتم استخدامها بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في مناطق الدلتا الجديدة وسيناء، فضلًا عن مواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، وذلك بغرض إعادة استخدام مياه تبلغ كميتها 21 مليون متر مكعب في اليوم.

الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أوضحت الوزارة أنها انتهت من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تم تسجيلها في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، والتي تقوم بتصريف 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، وتضم عدد 4 وحدات تقوم بتصريف 1.40 مليون متر معب في اليوم للوحدة.

تابعت «الوزارة» أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهى عبارة عن مسارين بمواسير مغطاه يبلغ طولها 105 كيلو متر و18 محطة رفع.

محطة معالجة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب

أما المسار الناقل لمحطة الحمام لنقل مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا فيتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر وهي عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو مترًا، ومسار مواسير بطول 22 كيلو، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلو متر)، وذلك حتى تصل لمحطة المعالجة التي يتم انشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب.