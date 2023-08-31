«الري»: منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف في سيوة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة.

وكشف التقرير أنّ أعمال التطوير من شأنها استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، وبدء استرداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأضاف التقرير أنّه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) إيمانا بأهمية استمرار المتابعة لما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبا على الأراضى الزراعية.

وأوضح أنّه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لـ5 من المصارف المؤدية لبركة سيوة (وهي مصارف أنطفير 3 مصارف، وسيوة الغربي، وملول) ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر مايو من العام الجاري 2023 والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وأشار إلى الانتهاء من حفر 12 بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية التي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، وجرى الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجار التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.