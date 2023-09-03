محمد رمضان يحقق 76 ألف جنيه إيرادات بـ«ع الزيرو» في دور العرض أمس

حقق فيلم الفنان محمد رمضان «ع الزيرو» تحقيق 76.6 ألف جنيه إيرادات أمس السبت، في دور العرض السينمائي خلال أسبوعه الخامس على التوالي، ليأتي في المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد جمال العدل، في تحقيق إجمالي إيرادات بعد شهر من العرض في السينمات بلغ 12 مليونًا و408 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يكسر الفيلم حاجز الـ13 مليون جنيه مع نهاية الأسبوع الخامس.

البرومو الدعائي لـ «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان

تفاصيل فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.