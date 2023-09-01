محمد رمضان يحقق 83 ألف جنيه بفيلمه «ع الزيرو» في دور العرض

حقق الفنان محمد رمضان إيرادات وصلت إلى 83 ألف جنيه بفيلم على الزيرو، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانة مراد، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

أحداث فيلم ع الزيرو

الفكرة الأساسية من فيلم «ع الزيرو» تدور حول مرض ابنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته، وتتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق، ويحاول أن يرسل رمضان فكرة من خلال فيلمه بالتحرر من فكرة المرض.