فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 131 ألف جنيه في يوم

استطاع الفنان محمد رمضان، الحفاظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض من خلال فيلم «ع الزيرو»، إذ حقق 131 ألف جنيه، أمس، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حمزة الشهير بدراجون، يجسد دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى «DJ».

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

أحداث فيلم «ع الزيرو»

الفكرة الأساسية من فيلم «ع الزيرو» تدور حول مرض ابنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته، وتتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق، ويحاول أن يرسل رمضان فكرة من خلال فيلمه بالتحرر من فكرة المرض.