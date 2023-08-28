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فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 154 ألف جنيه في 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
01:46 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

استطاع الفنان محمد رمضان، الحفاظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض من خلال فيلم «ع الزيرو»، إذ حقق 154 ألف جنيه، أمس، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم «ع الزيرو»

وتدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حمزة الشهير بدراجون، يقوم بدوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى «DJ».

فكرة فيلم ع الزيرو

الفكرة الأساسية من فيلم «ع الزيرو» تدور حول مرض ابنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته، وتتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق، ويحاول أن يرسل رمضان فكرة من خلال فيلمه بالتحرر من فكرة المرض.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.