انطلاق دوري الأحياء الشعبية في البحر الأحمر بمشاركة 68 فريقا (فيديو)

انطلقت فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في البحر الأحمر، بمشاركة 68 فريقا، حيث تشهد المحافظة تدشين فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، وتحمل شعار «دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية».

تسجيل 68 فريقا في خماسي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في البحر الأحمر»، حيث سجلت المحافظة 68 فريقا في خماسي كرة القدم بمدنها وجرى تقسيمهم إلى 9 مجموعات.

توسيع ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة

ويتولى تنظيم الدوري، الإدارةُ المركزيةُ للتنمية الرياضية، وتحديدا الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتأتي فعاليات الدوري في إطار استراتيجية العمل على توسيع ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.