وزير الرياضة يشيد بلاعبي التايكوندو: أكبر عدد مصنفين عالميا لأول مرة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن حصول التايكوندو لأول مرة على دعوة عدد لاعبين لبطولة الجائزة الكبرى بباريس أكبر من الأردن، إنجاز كبير، وتأهل لاعبينا للجائزة الكبرى، يعكس قوة ومستوى اللاعبين المصريين في رياضة التايكوندو، ويمنحهم الفرصة للتنافس وإظهار قدراتهم دوليًا.

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو، التي تقام في الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل بباريس، ودخل المنتخب معسكر مغلق بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، ينتهى بعد غدٍ السبت.

وأشاد وزير الرياضة، بتفوق التايكوندو المصري لأول مرة على الأردن في عدد اللاعبين المصنفين المدعوين «من الاتحاد الدولي» لبطولة الجائزة الكبرى بباريس، التي تعد مؤهلة للألعاب الأولمبية، ما يزيد من أهميتها، وجعلها هدفًا مهمًا للمنتخبات الوطنية.