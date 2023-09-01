«الرياضة حياة» شعار برنامج تنشيط الرياضة بأحياء كفر الشيخ

شارك عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية»، الذي أقيم اليوم داخل حي المحافظة، بمدينة كفر الشيخ.

وجرى تنظيم البرنامج التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كل يوم جمعة بحي مختلف، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

فعاليات اليوم الرياضي بالأحياء الشعبية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن فعاليات هذا الأسبوع كانت بدوران المحافظة، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من «مشي، وجري، وأيروبكس»، مشيراً إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة، ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

استمرار فعاليات الرياضة حياة

وأشار عزت محروس إلى استمرار فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في كفر الشيخ»، تحت إشراف سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومدربي المشروع محمود سلطح، وبهاء فكري، ومحمد خالد، ومحمود فتح الله.