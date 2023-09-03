تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة، 11 سفينة، وجرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و465 شاحنة و67 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و189 شاحنة، و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و276 شاحنة و38 سيارة.

حركة الواردات

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEPTUN – J قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء أمس العبارة أمل، وشهد ميناء نويبع تداول 750 طن بضائع و173 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر للسفينة سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.