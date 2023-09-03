 وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي «GSW 2023» للاستشعار عن بعد

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي GSW 2023 الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البُعد ISPRS، والذي يستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة لينا هالونوفا رئيسة الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من البُعد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وزير التعليم العالي عن اعتزازه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليكون نائبًا عنه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مثمنًا جهود الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

برامج دراسية حديثة في المجالات العلمية

وقال الدكتور أيمن عاشور إنّ الجامعات المصرية تقدّم برامج دراسية حديثة في المجالات العلمية التي يناقشها المؤتمر؛ لتأهيل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال خطة الدولة للبحث العلمي، منوهًا بتطور العمل داخل الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، من خلال إنشاء برنامج الفضاء، وأصبح يُعرف بوكالة الفضاء المصرية والتي تتبع رئاسة الجمهورية.

وأضاف الوزير أنّه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، وكذلك الاستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وذلك عام 2019، ومن أهم محاورها «التعاون الدولي وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والفضاء» إضافة إلى محور المياه الذي نحن بصدده الآن، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتطويع العلم والبحث والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال الاهتمام بالتكنولوجيات البازغة واستحداث القوانين والتشريعات التي تُسرع وتساعد في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».

مصر تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية

وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المُلتقى بعد جهد استمر لمدة عام ونصف لتنظيم هذا الحدث المهم، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر، كما شكر وزير التعليم العالي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهودهم ومتابعتهم فعاليات المؤتمر خطوة بخطوة.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنّ مصر تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية ولهذا فإنّها في حاجة مُلحة لمثل هذه الأبحاث والدراسات، والتي تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والانشائية ومجالات الفضاء والمساحة وغيرها من المجالات الأخرى، متمنيًا مؤتمرًا مزدهرًا ومثمرًا، يسهم بشكل كبير في تقدُّم المعرفة وتعزيز التعاون الدولي، والخروج بتوصيات وأفكار متميزة وإسهامات قيمة.

وأكدت لينا هالنوفا أهمية عقد فعاليات المؤتمر التي تشهد مشاركة العديد من العلماء والباحثين في المجالات المُتعلقة بالاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وعلوم البيانات والمسح والتصوير، ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة، متمنية النجاح لفعاليات المؤتمر.