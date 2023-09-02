سفير بريطانيا يمازح طلاب ملتقى التعليم العالي: أنا مرتاح من بقاء صلاح في ليفربول

داعب سفير المملكة المتحدة في مصر جاريث بايلي، الطلاب والمشاركين في ملتقى توظيف وزراة التعليم العالي والبحث العلمي «كن مستعدا للتوظيف»، قائلًا: «الحمد لله.. أنا مرتاح لحد دلوقتي إن مو صلاح مسابش ليفربول ومرحش اتحاد جدة».

جاء ذلك بحضور و مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير القوي العاملة الدكتور حسن شحاتة، و السفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية.

بدوره، قال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط، إن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وذلك من أجل ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل والتعامل مع متطلبات العصر الحديث ووظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة.

ويعد المُلتقى أحد فاعليات مبادرة كن مستعدًا (Be Ready) كأحد أنشطة برنامج «التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف» والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك.