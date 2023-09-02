وزير التعليم العالي: 50٪ من وظائف المستقبل تحتاج إلى مهارات متعددة

قال الكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالشباب في مختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يؤهلهم لمجالات التوظيف المختلفة، مضيفا أن الوزراة تحتفل اليوم بتأهيل الشباب لسوق العمل بعد تدريبهم خلال 6 أشهر الماضية عقب إطلاق المبادرة.

فرص عمل كثيرة متاحة للشباب

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته بملتقي التوظيف الأول للوزراة، تحت عنوان «كن مستعدا» بحضور وزير القوى العاملة والسفير البريطاني، أن هناك فرص عمل متعددة وكثيرة أمام الشباب بخلاف السنوات الماضية.

وأوضح، أن دور التعليم العالي والجامعات حاليا ليس مقتصرا على منح الشهادة، بل امتد دورها إلى منح الطلاب المهارات المؤهلة لسوق العمل، مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادي 2020، أوضحت أن 50٪ من الوظائف تحتاج إلى مهارات متعددة، وأن الوظائف المستقبلية تحتاج إلى تجهيز ومهارات يجب اكتسابها، وهو ما انتبهت إليه وزراة التعليم العالي والسعي نحو ربط العملية التعليمية بالمهارات من أجل تخريج الطلاب لإيجاد فرصة عمل مناسبة.

تعاون مع جهات عديدة

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوزراة بالتفاعل مع عدد من الجهات التي تقوم بتقديم المنح للطلاب، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات الكبيرة اشتركت في مبادرة «كن مستعدا».