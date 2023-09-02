«التعليم العالي»: ملتقى كن مستعدا يهدف لربط سوق العمل بالشباب «فيديو»

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل فعاليات مبادرة «كن مستعاد» كأحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، موضحًا أن هذا البرنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي.

عبد الغفار: اندثار لوظائف تقليدية

وقال عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك وظائف تقليدية تندثر خلال السنوات المقبلة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يجتاح جميع التخصصات، ولذلك جرى إطلاق مبادرة «كن مستعد».

وتابع أن التوجه العالمي مؤخرا نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة، كلها أمور شجعت الوزارة على مواكبة هذه التطورات التكنولوجية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يقضي على بعض المهن في المجالات الطبية والإعلامية.

تكليف الكليات بتطوير المناهج الدراسية

وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة كلفت الكليات بتطوير المناهج الدراسية، بجانب توفير التدريبات المختلفة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

واستطرد: «تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تشهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2023 في مراحل التنسيق المختلفة التي تم الانتهاء منها مؤخرا»، موضحًا أن هذه مؤشرات قوية لإدراك الطلاب للتطور التكنولوجي وأهميته في الفترة الحالية.

وأكد أن الكليات ذات المجاميع المرتفعة جرى تطوير أقسامها المختلفة لكي تواكب التغيرات التي نشهدها في العصر الحالي، موضحًا أن منظومة التعليم العالي خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا على المستويين الكمي والكيفي لكي تغطي حاجة السوق.

ولفت إلى أن إنشاء الكليات التكنولوجية والأهلية والأجنبية في مصر كلها تواكب التطورات الحديثة ويجري خلالها تأهيل الطلاب لسوق العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن بداية العام الدراسي للتعليم الجامعي 30 سبتمبر الجاري، ولا توجد أي نية لتأجيل الدراسة.

ونوه عبد الغفار بأن تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الهندسة من 5 إلى 4 سنوات لكي يواكب التطورات الراهنة التي يشهدها العالم، وسيتم العمل بنظام الساعات المعتمدة بجانب تطوير المناهج الدراسية التي تؤهل الطالب لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك بعض التخصصات يجري تقليص السنوات الدراسية فيها.

واختتم: «الوزارة تنتظر إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وبعدها سيتم فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة، وهناك أماكن شاغرة في العديد من الكليات بالجامعات الحكومية».