بسنت الحسيني: مهرجان العلمين أسعد كل الأعمار.. وحقق نجاحا باهرا في فترة وجيزة

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إنّ فعاليات مهرجان العلمين شهدت تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة أرضت جميع الأذواق والأعمار، موضحةً أنَّ المهرجان تضمن تنظيم بطولة الجيل الذهبي لكرة القدم الشاطئية بمشاركة أحمد حسن خالد بيبو وشادي محمد.

فعاليات مختلفة في مهرجان العلمين

وأضافت «الحسيني»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تمّ تنظيم بطولة البادل، وبطولة التيك بول، وتحديات الجيت سكي، بالإضافة إلى كل أنواع الفنون على أرض العلمين ومهرجان الدراما وعروض الأزياء».

المهرجان جمّع كل الأعمار والأذواق المختلفة

وتابعت: «مهرجان العلمين جمّع الأعمار والأذواق المختلفة على أرض مختلفة»، مشددة على أنَّ المهرجان انعكاس طبيعي للاهتمام الذي توليه الدولة المصرية، إذ حقق نجاحًا باهرًا في فترة وجيزة.

وأوضحت أنَّ مدينة العلمين كانت مليئة بالألغام ولم تكن آمنة، لكنها تحولت إلى بقعة سياحية ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي.