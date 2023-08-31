تعاون فاق التوقعات بين «المتحدة» و«كاونسل ماسترز» فى إقامة الحفل ومهرجان الدراما

حققت النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS نسخة الدراما التى أقيمت يوم الخميس 24 أغسطس 2023 بنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة، نجاحاً منقطع النظير وحضوراً كبيراً من المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع، والتى استضافت الدورة الاستثنائية لمهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية، كثمرة تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشريك الاستراتيجى لمهرجان القاهرة للدراما، وشركة كاونسل ماسترز المنظمة لحفل STARSCRAPERS، الذى تقرر أن يقام فى نفس الموعد من العام القادم، على أن يعود مهرجان القاهرة للدراما لانعقاد دورته الثالثة العادية بالقاهرة.

أبدى حضور الحفل سعادتهم بمستوى التنظيم المبهر لحفل STARSCRAPERS الذى قدمته شركة كونسل ماسترز الرائدة فى إدارة وتشغيل المشروعات التجارية والترفيهية الكبرى والمسئولة عن نورث سكوير مول، بالإضافة إلى إشادة المدعوين بفقرات الحفل المختلفة والتكريمات، التى شملت الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين والفنانين، الذين تركوا بصمة واضحة، وعبروا عن قوة مصر الناعمة من خلال أعمالهم الفنية.

قالت ملك العشيرى، المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، إن حلم الدولة فى تحويل الساحل الشمالى إلى مكان دائم وليس موسمياً فى شهور الصيف فقط، هو أساس استراتيجية الشركة فى إدارتها لنورث سكوير مول فى مدينة العلمين الجديدة، كأول مركز ترفيهى فى مدينة العلمين يقع على ساحل البحر المتوسط مباشرة، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الصيفى الحالى فاق كل التوقعات فى ظل الحرص المتبادل على إقامة كل من حفل STARSCRAPERS، ومهرجان القاهرة للدراما، بالشكل المبهر الذى يليق بمدينة العلمين الجديدة، معبرة عن امتنانها بالجهود الجبارة والإمكانيات الهائلة التى قدمتها الشركة المتحدة خلال الفعاليات.

قال جورج مترى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كاونسل ماسترز، إن النجاح الذى شهدته النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS، يعد إنجازاً جديداً للشركة التى تحرص على الارتقاء بمستوى الفعاليات التى تتم إقامتها بالعلمين الجديدة، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساهم فى تحقيق مزيد من التقدم وتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة الرامية إلى إبراز مدينة العلمين الجديدة والعمل على وضعها على خريطة السياحة العالمية، من خلال ما شهده الموسم الصيفى ضمن مهرجان العلمين الجديدة الذى تضمن النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS نسخة الدراما، والدورة الاستثنائية لمهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية.

أضاف «مترى» أن حفل StarScrapers أثبت قدرة نورث سكوير مول على استضافة الفعاليات الكبرى كمركز شامل للأنشطة الترفيهية والثقافية والتجارية أيضاً، موضحاً أن «كاونسل ماسترز» تحرص على إدارة وتشغيل الوجهات السياحية فى مصر، والترويج للعلمين الجديدة كمدينة حديثة، وباعتبارها من مدن الجيل الرابع ومركزاً للثقافة والفن والموضة والابتكار.

يذكر أن الحفل حرص على تكريم أبرز نجوم الفن، وبما يؤكد استمرار ريادة مصر للإبداع فى الوطن العربى، ومساهمة العلمين الجديدة فى تنمية تلك الصناعة، كما أقيم ضمن الفعاليات الرئيسية حفل غنائى كبير أحياه المطرب تامر حسنى الذى حصل على جائزة «StarScrapers».