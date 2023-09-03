«الضرائب»: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الأجور تضمن سلامة البيانات

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات

أوضح أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويجرى ذلك بصورة شهرية، ثم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.

أهمية منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام، موضحًا أنه يجرى التسجيل على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.

الهدف من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ، أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.

وأشار إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أي معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.