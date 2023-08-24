«المالية» تحذر من تصرف خاطئ خلال صرف المرتبات.. 25 ألف ماكينة ATM في انتظارك

حذرت وزارة المالية من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري التي ضختها المالية في الـ«ATM» صباح اليوم الخميس، وذلك في ظل تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.

25 ألف ماكينة صراف آلي

ونشرت وزارة المالية قرابة 25 ألف ماكينة صراف آلي في القاهرة الكبرى والمحافظات سواء داخل مقرات البنوك وخارجها، وتضم تلك الماكينات شبكة إلكترونية كبرى من خلال الأماكن الحيوية المحددة من البنوك.

مرتبات شهر أغسطس

كانت وزارة المالية أعلنت في بيان صادر عنها بدءًا من صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وعلى العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الخدمات الصراف الآلي

ومن خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي يمكن للعميل تنفيذ مختلف العمليات المالية وغير المالية والتي تأتي على النحو التالي، وأهمها:

- خدمات السحب النقدي ببطاقة/بدون بطاقة

- خدمة السحب النقدي اللاتلامسية

- خدمات الإيداع النقدي ببطاقة / بدون بطاقة

- خدمة الإيداع النقدي اللاتلامسية

- التحويل ما بين حسابات نفس العميل بعملة الجنية المصري

- التحويل إلى حسابات اخري داخل / خارج البنك فقط وبعملة الجنية المصري

- إتاحة خدمة سداد الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي

- خدمة تغيير العملة

- خدمة تحصيل الشيكات

- خدمة تعديل أو تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك

- خدمة السحب والإيداع من محافظ الهاتف المحمول