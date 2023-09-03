فتح باب التقديم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا.. اعرف المميزات وشروط القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتخصصات وشروط القبول والتقديم، وتنسيق القبول بالمدرسة.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ المدرسة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الأدوية متخصصة في تكنولوجيا صناعة الأدوية ومدة الدراسة بها 3 سنوات، مشيرًا إلى أنَّ التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم عبر هذا الرابط.

مميزات التقديم في مدرسة بنك مصر

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية فضلاً عن حصوله على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب إلي أماكن التدريب.

- توفير وجبة جافة للطالب أثناء اليوم الدراسي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2022 -2023».

- ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- ويشترط اجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات لا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.