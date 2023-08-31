التعليم: تسهيل آليات تحويل طلاب المدارس لمدينة بدر والعاصمة الإدارية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم (31)، تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر السادة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وأكد الكتاب الدوري، أنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وعدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

عملية تحويل الطلاب مسؤولية مديري المديريات والإدارات التعليمية

كما أشار الكتاب الدوري إلى أن تكون عملية تحويل الطلاب إلى المدارس مسئولية مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، وللم شمل الأسرة، مشددا على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.