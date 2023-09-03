نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023.. ارتفاع نسب النجاح

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ اعتماد نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» بعد اعتمادها مباشرة، مشيرًا إلى

نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنَّ عمليات التصحيح وتجهيز نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023، تتمّ بدقة حتى يحصل كل طالب علي حقه كاملاً، مؤكّدًا ارتفاع النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

وأضاف المصدر، أنَّ الكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ورصد الدرجات، وجار تجميعها وتجهيز نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي، استعداداً لاعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

وتابع المصدر، أنَّ طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2023 سيحصلون على درجات النجاح في المادة الراسب بها، عدا بعض الطلاب سيحصلون على الدرجات الكاملة الذين أجلوا امتحانات الدور الأول بسبب عذر قهري أو مرضي وتمّ قبوله.

وتتيح جريدة «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي، نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023 على موقعها، إذ يمكن للطلاب الحصول عليها فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.

ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023، من خلال الدخول على رابط النتيجة بعد اعتمادها وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، لتظهر النتيجة كاملة للطالب بالدرجات في كل المواد والمجموع الكلي.