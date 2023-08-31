«التعليم» تكلف المدارس الخاصة بالاستعداد لبدء العام الجديد 2023-2024

وجّهت المديريات التعليمية خطابًا مهما بتعليمات للإدارات التعليمية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي 2023-2024، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل المعتمدة والمعلنة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

استعدادات المدارس للدراسة 2023

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات وتكليفات مهمة استعدادًا للدراسة وتجهيز المدارس الحكومية والخاصة، وهي:-

- على مدير المدرسة تحديد مسؤول من العاملين في المدرسة للمرور الدوري على عناصر الصيانة البسيطة، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك وإفادتنا به.

- تغيير الاعلام وتعليق القسم في الفصول.

- إزالة جميع الأبواب، والفواصل الحديدية الموضوعة على السلام والطرقات داخل وخارج المباني تغيير التألف.

- معالجة تسريب مواسير الصرف والتغذية وتامين أغطية غرف التفتيش والخزانات والبيارات وتغير الزجاج المكسور.

- رفع أي رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني.

- تأكيد الانتهاء من جميع أعمال صيانة للأخطار قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

- التنبيه على مديري المدارس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتفعيل الإشراف الدوري على مداخل السلام والطرقات ومداخل ومخارج المدرسة ومنع التدافع المحافظة على حياة التلاميذ.

تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية

- التنسيق مع رئاسة الحي ومجلس المدينة الوحدات المحلية السرعة رفع المخلفات خارج أسوار المدارس، ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار.

- التأكد من إزالة جميع العناصر العشوائية داخل المدرسة، والتي تمثل خطورة على العملية التعليمية.

- التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب وتأكيد مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

- تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.

- التنبيه على جميع المختصين بالمتابعة بالمرور الدائم على المدارس؛ للتأكد من سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وجاهزية المدارس.