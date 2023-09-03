أسعار الشنط المدرسية 2023.. تبدأ بـ100 جنيه

أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتسعى الأسر المصرية لشراء المستلزمات الدراسية والمدرسية المختلفة، والتعرف على أسعار الشنط المدرسية 2023.

أسعار الشنط المدرسية 2023

وتختلف أسعار الشنط المدرسية 2023، حسب حجم الشنطة وجودة الخامات المستخدمة فيها، وتتباين أسعارها في المكتبات ومحلات الأحذية والشنط، كما يلي.

- سعر شنطة المدرسة العادية تراوح بين 100 وحتى 300 جنيه.

- أما سعر الشنطة المدرسية ذات العجلات فتبدأ من 450 جنيها فأكثر، حسب الجودة والنوع.

أسعار الأدوات المدرسية في السواق

- دستة الكراسات الـ28 ورقة، 40 جنيهًا.

- دستة الكشكول 40 ورقة، بـ80 جنيهًا.

- دستة كشاكيل 60 ورقة، 100 جنيه.

- دستة الكشاكيل 80 ورقة وتضم 5 كشاكيل، 120 جنيهًا.

- سعر الـ 5 كشاكيل الـ100 ورقة، تبلغ 130 جنيهًا.

- كشكول A4 السلك 100 ورقة بـ35 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك الـ200 ورقة بـ45 جنيهًا للواحد.

- الأقلام الرصاص الصيني الدستة 15 جنيهًا.

- دستة الأقلام الرصاص الألماني، وتصل لـ35 جنيهًا.

- كراسات الرسم من 5 حتى 18 جنيهًا.

- الألوان الخشبية، بين 15 و55 جنيهًا.

- الألوان الفلوماستر، من 4 حتى 55 جنيهًا.

- الأدوات الهندسية من 12 حتى 20 جنيهًا.

- سعر مقلمة جلد 15 جنيهًا.

- سعر اللانش بوكس من 25 إلى 50 جنيهًا.