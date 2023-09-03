موعد بدء فصل الخريف 2023.. «الصيف هيخلص امتى»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد بدء فصل الخريف وانتهاء الصيف، تزامنا مع التغيرات المناخية المستمرة في حالة الطقس والتي تؤثر على جميع دول العالم مؤخرا.

موعد فصل الخريف 2023

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موعد فصل الخريف 2023، يوافق السبت 22 سبتمبر الجاري، أي بعد نحو 20 يوما من الآن، موضحة أن الفترة الحالية نشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، خاصة مع بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، لأن فصل الخريف معروف بأنه أحد الفصول الانتقالية.

أمطار على السواحل

وأوضحت أن فصل الخريف يتميز بالعديد من الظواهر المناخية المختلفة، خاصة تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، ويصاحبها أمطار بين خفيفة وشديدة، حيث تختلف كمية الأمطار بين مكان وآخر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33 - 36.

- العاصمة الإدارية 33- 36.

- بنها 33 - 36.

- دمنهور 33 - 36.

- وادي النطرون 34 - 37.

- كفر الشيخ 33- 36.

- المنصورة 33 - 36.

- الزقازيق 34 - 37.

- شبين الكوم 33 - 36.

- طنطا 33 - 36.

- دمياط 31- 34.

- بورسعيد 31 - 34.

- الإسماعيلية 35 - 36.

- السويس 35 - 36.

- العريش 31 - 34.

- رفح 30- 33.

- رأس سدر 34 - 37.

- نخل 32- 34.

- كاترين 32- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 32 -34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 31 - 34.

- العلمين الجديدة 30- 33.

- مطروح 30 - 33.

- السلوم 30 - 33.

- سيوة 34 - 36.

- رأس غارب 38- 41

- الغردقة 38-41

- سفاجا 37 - 40

- مرسى علم 38 -41

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39

- الفيوم 35 - 37

- بني سويف 34 - 36

- المنيا 35 - 37

- أسيوط 35 - 37

- سوهاج 36 - 38

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 41 - 42

- الوادي الجديد 39- 40

- أبو سمبل 41 - 42.