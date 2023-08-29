أسعار الأدوات المدرسية و«اللانش بوكس» في المكتبات.. «المقلمة» بـ15 جنيها

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تسعى العديد من الأسر المصرية، لشراء مستلزمات المدارس والأدوات المختلفة التي يحتاجها أطفالهم، إذ تتباين وتختلف الأسعار في جميع المكتبات وفقا للنوع والجودة الخاصة بكل نوع.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين وعلى مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأدوات المدرسية واللانش بوكس فى المكتبات على هذا النحو:

أسعار الأدوات المدرسية في المكتبات

- سعر دستة الكراسات الـ28 ورقة، تحتوي على 20 كراسة إلى 40 جنيهًا.

- سعر دستة الكشكول 40 ورقة، الذى يضم 20 كشكول بـ80 جنيهًا.

- سعر دستة كشاكيل 60 ورقة، تضم 10 كشاكيل، 100 جنيهًا.

- سعر دستة الكشاكيل 80 ورقة وتضم 5 كشاكيل، 120 جنيهًا.

- سعر الـ 5 كشاكيل الـ 100 ورقة، تبلغ 130 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك 100 ورقة فسعره 35 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك الـ200 ورقة بـ 45 جنيهًا للواحد.

أسعار الأقلام والأدوات المكتبية

- أسعار الأقلام الرصاص الصيني الدستة إلى 15 جنيهًا.

- أسعار الأقلام الرصاص الألماني والهندي الدستة، وتصل لـ 35 جنيهًا.

- أسعار الأقلام الجاف الصيني أو الهندي، سعر القلم 5 جنيهات.

- كراسات الرسم من 5 حتى 18 جنيهًا.

- الألوان الخشبية، بين 15 و55 جنيهًا.

- الألوان الفلوماستر، من 4 حتى 55 جنيهًا.

- الأدوات الهندسية من 12 حتى 20 جنيهًا.

- سعر الأستيكة تبدأ من جنيهان وتصل إلى 12 جنيهًا حسب حجمها ونوعها.

- سعر الزمزمية وزجاجات من 7.5 وحتى 35 جنيهًا حسب الخامة.

- سعر مقلمة جلد 15 جنيهًا.

- سعر اللانش بوكس من 25 إلى 50 جنيهًا.