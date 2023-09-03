الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة المتضررين من حريق جوهانسبرج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أعلن أنّ فريق المنظمة الدولية والوكالات المعنية، على استعداد تام لمساعدة المتضررين من الحريق الهائل في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذي أودى بحياة العشرات، وبينهم أطفال.

وأعرب أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء الضحايا، مقدمًا تعازيه الصادقة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جنوب إفريقيا.

ونشب منذ يومين حريق هائل في مبنى من 5 طوابق في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبلغت حصيلة الضحايا 76 حالة وفاة، بينهم 12 طفلا على الأقل، و65 مصابًا.