شهود عيان يرون مأساة حريق جنوب إفريقيا (فيديو)

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ، روبرت مولدوزي، أن ما لا يقل عن 74 شخصًا لقي مصرعهم وأصيب أكثر من 50 شخصا في اندلاع حريق بجنوب إفريقيا، أمس الخميس، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

نشب حريق جنوب إفريقيا فى مبني مكون من 5 طوابق بوسط مدينة جوهانسبرج، وقال مولدوزي إنّه تمت السيطرة على الحريق وأخلى المبني، فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ أن الجثث تفحمت جراء حريق جنوب أفريقيا لذلك وضعوها فى الشوارع، وذكر أيضًا مسؤولون بالمدينة أن هناك 12 طفلاً على الأقل كانوا من بين القتلى.

Few people had a chance in this Johannesburg building, to be honest ????. #Johannesburgfire pic.twitter.com/LaOiJB3nG1