شهود عيان يرون مأساة حريق جنوب إفريقيا (فيديو)

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ، روبرت مولدوزي، أن ما لا يقل عن 74 شخصًا لقي مصرعهم وأصيب أكثر من 50 شخصا في اندلاع حريق بجنوب إفريقيا، أمس الخميس، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

السيطرة على حريق جنوب أفريقيا

نشب حريق جنوب إفريقيا فى مبني مكون من 5 طوابق بوسط مدينة جوهانسبرج، وقال مولدوزي إنّه تمت السيطرة على الحريق وأخلى المبني، فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ أن الجثث تفحمت جراء حريق جنوب أفريقيا لذلك وضعوها فى الشوارع، وذكر أيضًا مسؤولون بالمدينة أن هناك 12 طفلاً على الأقل كانوا من بين القتلى.

Few people had a chance in this Johannesburg building, to be honest ????. #Johannesburgfire pic.twitter.com/LaOiJB3nG1 — Lethabo (@MandelaLetters) August 31, 2023

وتحدث وايزمان مبيبا، أحد الناجين من حريق جنوب أفريقيا، «أنه استيقظ على صراخ الناس، ورأيت الحريق يسد مخرج المبني لذلك كسرت النافذة وتسلقت إلى الأسفل.

لا يزال سبب حريق جنوب إفريقيا غير واضح

وفى الوقت الحالي، لا يزال سبب الحريق غير واضح لكن السلطات في مكان الحادث لم تعط أي مؤشر على أنه كان متعمدا، واندلع الحريق حوالي الساعة 1:30 صباحًا يوم الخميس بالتوقيت المحلي، عندما كان العديد من الأشخاص داخل المبنى نائمين، ووصفه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ذلك بأنه «مأساة».

أسوأ حريق في جوهانسبرج

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، إن ذلك وقع في مبنى «مختطف» بوسط جوهانسبرج، في إشارة إلى ما قال إنها مئات المستوطنات بداخله.

وتشير المباني «المختطفة»، التي شوهدت في أجزاء كثيرة من وسط مدينة جوهانسبرج، إلى المباني التي هجرها الملاك واستولت عليها العصابات أو الجماعات الأخرى وتم تأجيرها في الغالب للمهاجرين وجنوب إفريقيا الذين ليس لديهم الوسائل لشراء أشكال أخرى من السكن.

وذكر أنّه «خسر كل شيء» حيث أن كان بجوار شقيقه وأخته وصهره فى المبني أثناء الحريق، لكن جميعهم لقوا حتفهم ولا أدري كيف حدث ذلك لأنني فقدت الوعي أثر الدخان.

شهود عيان يرون مأساتهم

وادعى شاهد عيان آخر كيني بوبي، أن الكثيرين من الناس ماتوا بسبب الدخان، وقال بوبي لرويترز: «اختنق الناس وتوفي الكثير بسبب الدخان بسبب الضغط الشديد عند البوابة وأغلقت بعض البوابات».

وتحدث عمر فوارت من ملاوي، وهو ناجٍ آخر، أنّه فقد إخوته الـ3 داخل المبني إضافة إلى كل ممتلكاته، مضيفًا: «تركت أختي ابنتها الصغيرة وفي محاولة إنقاذها ألقيت بيها من النافذة ولحسن الحظ استطاع الناس أمسكها فى الهواء».