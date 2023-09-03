الأمم المتحدة: الصراعات العالمية شرّدت أكثر من 110 ملايين شخص

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت أنّ عدد الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، ارتفع بشكل كبير ليتخطى 110 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة الأممية، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع «إكس»، اليوم، أنّه مع نهاية عام 2022 كان عدد الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم 108.4 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية الأممية، أنّ النزاعات حول العالم والأزمة الروسية الأوكرانية شردت ملايين الناس، إضافة إلى من شرّدتهم التغيرات المناخية وأجبرتهم على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى.

ولفتت المفوضية في تقريرها لعام 2022 إلى أنّ عدد النازحين واللاجئين زاد بمقدار 19.1 مليون شخص عن العام الماضي، وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق.

وأشار التقرير إلى أنّ الاتجاه التصاعدي في معدلات النزوح القسري لم يُظهِر أي تراجع عام 2023 بسبب اندلاع الصراع في أكثر من منطقة، ما زاد من موجات النزوح العالمية.