حورية فرغلي تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم الظلال المهجورة

تعود الفنانة حورية فرغلي، إلى السينما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، حيث تشارك في فيلم الظلال المهجورة، والمقرر تصويره في دولة لبنان، وتبدأ «حورية» تصوير مشاهدها قريبًا، بعد انتهاء المخرج من معاينة جميع أماكن التصوير، وبالتحديد في العاصمة بيروت.

فيلم الظلال المهجورة بطولة حورية فرغلي

فيلم الظلال المهجورة بطولة حورية فرغلي، إخراج مجدي طالب، سيناريو وحوار أيوب الحاجري، ولم تعلن الشركة المنتجة عن تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين مع «حورية» في هذا العمل.

آخر ظهور سينمائي للفنانة حورية فرغلي

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة حورية فرغلي عام 2019 من خلال فيلم استدعاء ولي عمرو، وشاركها البطولة مي كساب، صبري فواز، محمد لطفي، محمد عز، إخراج أحمد البدري، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، كما ظهرت فيل فيلم حملة فرعون أمام عمرو سعد وروبي، تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

براءة ريا وسكينة

ومنذ عامين تم الإعلان عن مشاركة حورية فرغلي في فيلم براءة ريا وسكينة، ولكن توقف تصويره، وأعلنت الشركة المنتجة مؤخرًا عن استئناف التصوير مجددًا، والفيلم يشارك في بطولته وفاء عامر ومنذر رياحنة.