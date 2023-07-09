حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد استئصال الرحم: «كان نفسي أخلف»

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية، قائلة إن والدها جراح وصديق الطبيب الذي أجرى العملية، حيث طمأنها بأن العملية بسيطة وعبارة عن بعض الأورام ستجرى بالمنظار؛ ولكن اكتشفت بعد ذلك، أن عدد الأورام في الرحم وصلت لـ9 أورام خبيثة.

سبب استئصال الرحم

وأضافت حورية فرغلي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأورام كانت داخل الرحم بطول 6 سم و4 سم، ومن ثم كان لا بد من استئصال الرحم بالكامل، بما فيه عنق الرحم، لافتة إلى أن الطبيب أعطاها فرصة لمدة 10 سنوات للزواج، ومحاولة الإنجاب إلا أن الفن أخذها عن الزواج والإنجاب فلم ترتبط في هذه الفترة.

حورية فرغلي: الهيموجلوبين عندي وصل لـ 3

وتابعت: «مكنتش أعرف الحكاية دي إلا لما قومت من البنج، كنت نفسي أخلف بس ربنا مش رايد والحمد لله بمشي على رجلي وإن شاء الله هرجع لشغلي تاني وهيبقى عندي طاقة أكتر من الأول، والنزيف اللي كان بيجيلي كل شهر كان بيستنزفني والهيموجلوبين كان عندي 3.. بقول للناس اللي بتعديلي أنا لو كويسة فهيكون بسبب دعاكم».

وكانت خرجت «حورية» من المستشفى أول أمس، وطمأنت جمهورها عن حالتها الصحية، قائلة: «معرفش مين نزل الصورة وأنا في المستشفى، وكيل أعمالي أكيد اللي نزل الخبر علشان الناس تعرف، لأن المستشفى كلها عرفت، فهو كان عاوز يطمن الناس أو حاجة.. بس أنا زي الفل».

وأوضحت أنها كانت تنظر زيارتها من أي شخص يعرفها ويحبها، متابعة: «ده الطبيعي.. أنا لو شوفت حد مرتين تلاتة ويعمل عملية كبيرة لازم أروحله، بس الحب مش بيتشحت ولا الحنية، ومامي بالنسبة ليا الدنيا كلها، والفنانة القديرة صفية العمري رغم أني لم أقابلها جابت تليفوني وبتتواصل معايا باستمرار».