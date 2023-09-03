أول حي سكني مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.. تصل مساحة المنزل لـ195 مترا

أول وأكبر حي سكني مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالكامل، يقع في جورج تاون بولاية تكساس، إذ تتراوح مساحة المنازل المطبوعة بين 140 و195 مترا، وتتكون من ثلاث إلى أربع غرف، ويستعد الحي لاستقبال السكان هذا الشهر بعد إكمال بناء أول منازله بحسب الشركة المُصنعة.

أكبر حي سكني ثلاثي الأبعاد

وكانت شركة ICON الهندسية الأمريكية عرضت مقطع فيديو يُظهر أول منزل مصمم بالكامل بالتقنية ثلاثية الأبعاد، في أكبر حي سكني، إذ يتكون المنزل من طابق واحد يضم ثلاث غرف نوم وحمامين أو وحدة أصغر تحتوي على غرفتي نوم وحمام واحد.

كما يحتوي كل منزل على جدران حجرية خارجية ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الحديثة في منتصف القرن.

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