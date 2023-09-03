محلل سياسي: أوكرانيا تتقدم إلى خط الدفاع الثاني لروسيا

قال المحلل السياسي الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنّ القوات الأوكرانية تتقدم إلى خط الدفاع الثاني لروسيا، مشيرا في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن القوات الروسية استخدمت 60% من قدراتها في تجهيز خط الدفاع الأول، و20% في تجهيز خط الدفاع الثاني.

تجاوز خط الدفاع الأول

وأضاف أبو الرب أن «كييف قدمت معلومات موضوعية وواقعية عن سير العمليات منذ بدء الهجوم المضاد»، موضحا أن «الهجوم ركز على المنطقة الجنوبية، خاصة المتاخمة لحدود زاباروجيا، وأعلنت القيادة الأوكرانية، صباح اليوم، تجاوز خط الدفاع الأول، ما يدل على أنها نجحت في هذه الخطوة بالفعل».

أوكرانيا صمدت بفضل مساعدات الحلفاء

وأشار إلى أن أوكرانيا صمدت وأجبرت القوات الروسية على التراجع عن كييف، بفضل توجهات وخطط عسكرية واستراتيجية محكمة، مؤكدا أنها تستفيد من كل الإمكانيات المقدمة لها من الحلفاء، خاصة المعلومات الاستخباراتية الخاصة برصد تموضع القوات الروسية.