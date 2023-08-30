مقتل 50 جنديا أوكرانيا في هجوم لطائرة روسية على زوارق في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال بواسطة طائرة روسية.

تدمير 4 زوارق عسكرية سريعة في مياه البحر الأسود على متنها 50 جنديا

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية الذي نشرته «روسيا اليوم» فانه حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 30 أغسطس، قامت طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود بتدمير 4 زوارق عسكرية سريعة معادية في مياه البحر الأسود كانت تحمل فرق الإنزال لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بعدد يصل إلى 50 فردا.

روسيا تحبط محاولات أوكرانية لمهاجمتها بطائرات مسيرة

ونجحت القوات الروسية في اسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية التي هاجمت الأراضي الروسية في محاولات من أوكرانيا لرفع معنويات الجنود المحبطين بسبب توقف الهجوم المضاد وعدم تحقيقه لأي اهداف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 22 من الشهر الجاري عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من المنشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني المعروفة بجزيرة الأفاعي.