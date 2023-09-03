«الخارجية الأوكرانية»: مستمرون في التقدم إلى الأمام وتحقيق الانتصارات

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، إنّ قوات بلاده تحرز تقدما مستمرا منذ شهر، عندما بدأ الهجوم المضاد، إذ جرى تحرير 250 كيلو متر مربع من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير: «نحن لا نتحدث كثيرا، وهناك مئات من الجنود الأسرى، ويمكن القول بأننا استطعنا أن نتدخل، وننتصر في الخط الأول من الدفاعات الروسية».

الحرب مستمرة منذ 557 يوما

وتابع: «مستمرون في التقدم إلى الأمام يوميا، وتحقيق الانتصارات في مثل هذه المعارك ليس سهلا، ونعيش أياما وأشهر صعبة، والحرب مستمرة منذ 557 يوما».

وأكد: «قرأت بعض انطباعات الخبراء العسكريين الأجانب حيث يتعجبون من النجاحات التي حققناها في ظل التفوق الروسي في كل شيء، مثل الطائرات والصواريخ والمدافع، ومع ذلك نتقدم، ولا نستعمل قواتنا في الهجوم وننتظر المزيد من الدعم الإضافي لحلفائنا في الغرب مثل الصواريخ بعيدة المدى 180 كيلومترا، ما سيسمح لنا بضرب أهداف في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا».