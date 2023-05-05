مستشار وزير الخارجية الأوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: علاقتنا مع مصر قوية

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن العلاقة بين القاهرة وكييف قوية، وهناك شراكات وثيقة في التجارة والصناعة والسياحة والعديد من المجالات.

ميكيتينكو: الشعب الأوكراني كان يعيش في سلام

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن الشعب الأوكراني كان يعيش في سلام، واستيقظ في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي على أصوات انفجارات لصواريخ وقذائف روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.