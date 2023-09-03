القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 22 مسيرة روسية في «أوديسا»

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن هجوما شنّته روسيا باستخدام 25 طائرة مسيرة تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا، وإصابة مدنيين اثنين.

طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 22 من الطائرات، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لثلاث ساعات ونصف الساعة، حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».