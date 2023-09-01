أكملت مجموعة من الجنود الأوكرانيين برنامجا تدريبيا على دبابات أبرامز الأمريكية، في وقت تتوارد الأنباء فيه بشأن تحقيق أوكرانيا اختراق للخط الدفاعي الرئيسي لروسيا للمرة الأولى في جنوب شرق البلاد، وتزايد آمال كييف في القدرة على البدء باستعادة مناطق كبيرة.

200 أوكراني تدربوا على الدبابات

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أوكرانيا تستعد لاستلام أول 10 دبابات أمريكية من طراز أبرامز»، حيث إن المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأمريكا قال إن نحو 200 أوكراني تدربوا على هذه الدبابات في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بألمانيا.

التسلم في منتصف سبتمبر

وتتسلم أوكرانيا الدبابات العشر الأولى من31 دبابة من طراز أبرامز التي وعدت بها واشنطن في منتصف سبتمبر الجاري، وسط آمال أن يمنح وصول الدبابات قوات كييف الميزة التي تحتاج إليها من أجل اختراق الدفاعات الروسية الشرسة في هجومها المضاد.