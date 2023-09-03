القبض على حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار في الجيزة

ألقت مباحث الهرم، القبض على حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل عقار بشارع جاردينيا بحدائق الأهرام بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود حفر أسفل عقار بشارع جاردينيا بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، والتقى المُبلغين، الذين أفادوا بأنّهم فوجئوا برائحة بخور صاعدة من البدروم، وعند نزولهم لمعرفة السبب فوجئوا بحارس العقار داخل حفرة بغرفة البدروم محاولا التنقيب عن الآثار، وفر هاربا، وأُلقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.