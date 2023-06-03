القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في قويسنا

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على حهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقويسنا

تعود تفاصيل الواقعة، إلي ورود معلومات بوحود أعمال بحث وتنقيب عن الآثار في أحد المنازل بدائرة مركز قويسنا، وتم مداهمة المكان وضبط كل من «ا.ع» 30 سنة، و«ا.م» 30 سنة، و«ع.ج» 50 سنة، و«ا.ج» 39 سنة، و«م.ا» 31 سنة، وجميعهم مقيمين خارج محافظة المنوفية، حيث اتخذوا منزلا مكونا من طابق واحد للبحث والتنقيب بداخله عن الآثار.

حفر بعمق 10 أمتار

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وتبين وجود حفر بعمق 10 أمتار داخل المنزل، كما تبين وحزد أدوات المستخدمة في الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3179 إداري بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالقبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل دائرة المركز، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكد أيمن مرسي المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة التنقيب والاتجار في الآثار تصل إلى الحبس والغرامة في القانون.