القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالشرابية

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية.

التنقيب عن الآثار داخل عقار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقاروعثر بداخله علىحفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. أثناء تنقيبهم عن الآثار